《傳聞共賞》新華製藥（０７１９）具醫美概念；明年初芯片再加價

《傳聞共賞》 新華製藥（０７１９）具醫美概念；內地稀土集團資產整合
智能汽車帶動車載鏡頭需求增；明年初芯片再加價
《昔日傳聞》 多晶硅產能大增；環球基金增加現金比重累基金愛股
跨境電商有利航運股；內地５Ｇ用戶增速加快
大戶止蝕沽科網股；避險資金推高金礦股
中國低碳改造訂單增；全球光纖光纜需求上升
醒目資金押注銀行股；鋼材需求有改善
內地基建加速上馬；航運運費高企延續至明年
英皇國際（００１６３）筲箕灣地盤獲財團６億洽至尾聲
基金減倉生物醫藥股；內地水泥需求上升
資金避險加注內地電力股；內地ＩＰＯ活躍利中金
資金流入Ａ股ＥＴＦ；全球電腦出貨量續升利聯想集團
新能源車估值修正；基金加倉港華燃氣（０１０８３）
房委會將加快開會討論新居屋選址及收緊轉售限制
內地推動氫燃料電池汽車應用；工程機械加速電動化
光伏硅料持續跌價；全球汽車顯示屏出貨增
鋰材料價格續升；京東（０９６１８）加力跨境電商
內地擴大消費利好車市；傳跨境保險將有進展保險股望受惠
報道指眾安正進行沙盒測試，料拓在港內地人市場
太陽城博彩中介已於上周五結業
信義光能擴大發電場項目；時代電氣ＩＧＢＴ訂單增
內地券商收入上升；房地產信貸復常利水泥業
港府研「疫苗通行證」谷針，料農曆新年後方推出
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確
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