《魚缸博客》越凍越熱炒！海倫司經營有道廿天線可吼入

《魚缸博客》天文台話過埋聖誕，好似又轉涼！但係凍冰冰啲啤酒股都炒得好起勁，今日博

客就睇吓酒吧股海倫司（０９８６９）。

海倫司其實就係神州嘅一間連鎖酒吧，主打都係後生市場啦，同其他主打年輕人嘅新公司一

樣，係用好多嶄新概念去宣揚品牌。

大和月頭份報告就講到，海倫司係上面最大嘅酒吧集團，成功用一個標準化嘅經營模式，喺

成個分散市場建立起唔同嘅酒吧消費場景。大和仲話，海倫司上市之後加快擴張網絡，預計公司

未來兩年時間可以實現強勁增長。大和首予海倫司「買入」評級，目標價２１元。

事隔半個月嘅１３號，海倫司已經ｍｅｅｔ到大和個目標價，之後回落返啲，到今日又再有

強勁買盤，升挨近９個巴仙！不過升得咁急，博客建議都係回返少少先入，因為今日去到大概

２２銀都有阻力，而呢個都係上星期一做到嘅高位，如果今日突破唔到呢個水平，應該都係回落

機會大啲。今個月突破咗廿天線之後，兩次回跌都跌唔穿條廿天線，所以呢個位應該都有強啲支

持。廿天線以上可以吼入，跌穿就好走喇！目標先睇頂位２５﹒７５，即係歷史高位啦！





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

