《傳聞》內地鋁價現回穩跡象；熊貓電子力拓智能製造

《傳聞》市場消息稱，房產與基建投資恢復帶動下，鋁價從年內高位回調兩成以上之後，近

期已見喘定回穩跡象，利好鋁業經營，中國鋁業（０２６００）在４元支持力強。

據悉熊貓電子（００５５３）力拓智能製造業務，最近入股生產洗衣機的白家電企業，以配

合智能製造在白家電領域應用。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

