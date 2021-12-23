《魚缸博客》美東汽車玩收購，落番３８﹒７銀可吼！

《魚缸博客》車股近呢一兩日走勢唔錯，今日博客同大家睇隻唔太多人提及嘅美東汽車

（０１２６８）。

美東汽車主要經營汽車４Ｓ店，主要收入嚟自新乘用車銷售業務，尤其係啲豪華品牌。截至

２０２１年６月３０日為止，集團營業額上升３９﹒８％到１１８﹒０８億銀人仔，中期純利

５﹒３７億銀人他，按年大升７８﹒３８％。仲有，集團上半年新增一間門店，同收購兩間門店

，今年６月底就喺北京、河北、湖北、等省市共運營自營店６６間，包括一間由集團營運嘅合營

企業。

呢架車近排最值得留意嘅消息，當然係收購啦！公司公布用３７億銀人仔，向獨立第三方收

購追星汽車銷售集團。呢間追星汽車有幾架勢？佢係內地汽車經銷商集團，經營著名品牌保時捷

，另外喺７個城市有７間４Ｓ汽車經銷店、４個展示中心同３個服務中心，共１４個經營點。

今次美東汽車收購嘅目標，背景已唔簡單。佢今年頭９個月純利近２億銀人仔，收益亦有近

４７﹒５億銀人仔，賣咗５７８６輛新車及二手車，成績都唔錯，更可以預期美東汽車可以經今

單收購，加大新車銷售量，仲可以利用追星汽車現有嘅經銷商網絡，擴展業務網絡，呢個協同效

應唔講得笑。

部署方面，從日線圖嚟睇，股價由１０月份高位４５銀後持續下行，跌到今個月７號低位

３３﹒０５銀開始反彈，跟住喺公布收購消息當日裂口高收一成四。目前股價企穩喺各條平均線

之上，１４天ＲＳＩ亦處於５６水平，未觸及超買區。不過，股價近日喺保力加通道頂部４３銀

水平有啲壓力，ＭＡＣＤ熊差距亦略為收窄，博客建議大家可以等一等，落番去２０天線

３８﹒７銀吸納，目標睇今年７月初上市以嚟嘅最高位４８﹒２銀，穿咗年內低位３３銀先走人

！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

