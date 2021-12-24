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即市新聞

24/12/2021 09:00

《傳聞共賞》大唐發電加速綠色低碳轉型；豬肉價格低位回升

《傳聞共賞》　　大唐發電（０９９１）加速綠色低碳轉型；金飾品需求上升
　　　　　　　　豬肉價格低位回升；內地加力擴大內需

《昔日傳聞》　　內地鋁價現回穩跡象；熊貓電子力拓智能製造
　　　　　　　　上海電氣風電投資增；奢侈品市埸續增長
　　　　　　　　新華製藥（０７１９）具醫美概念；內地稀土集團資產整合
　　　　　　　　智能汽車帶動車載鏡頭需求增；明年初芯片再加價
　　　　　　　　多晶硅產能大增；環球基金增加現金比重累基金愛股
　　　　　　　　跨境電商有利航運股；內地５Ｇ用戶增速加快
　　　　　　　　大戶止蝕沽科網股；避險資金推高金礦股
　　　　　　　　中國低碳改造訂單增；全球光纖光纜需求上升
　　　　　　　　醒目資金押注銀行股；鋼材需求有改善
　　　　　　　　內地基建加速上馬；航運運費高企延續至明年
　　　　　　　　英皇國際（００１６３）筲箕灣地盤獲財團６億洽至尾聲
　　　　　　　　基金減倉生物醫藥股；內地水泥需求上升
　　　　　　　　資金避險加注內地電力股；內地ＩＰＯ活躍利中金
　　　　　　　　資金流入Ａ股ＥＴＦ；全球電腦出貨量續升利聯想集團
　　　　　　　　新能源車估值修正；基金加倉港華燃氣（０１０８３）
　　　　　　　　房委會將加快開會討論新居屋選址及收緊轉售限制
　　　　　　　　內地推動氫燃料電池汽車應用；工程機械加速電動化
　　　　　　　　光伏硅料持續跌價；全球汽車顯示屏出貨增
　　　　　　　　鋰材料價格續升；京東（０９６１８）加力跨境電商
　　　　　　　　內地擴大消費利好車市；傳跨境保險將有進展保險股望受惠
　　　　　　　　報道指眾安正進行沙盒測試，料拓在港內地人市場
　　　　　　　　太陽城博彩中介已於上周五結業
　　　　　　　　信義光能擴大發電場項目；時代電氣ＩＧＢＴ訂單增
　　　　　　　　內地券商收入上升；房地產信貸復常利水泥業
　　　　　　　　港府研「疫苗通行證」谷針，料農曆新年後方推出

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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