《傳聞》大唐發電（０９９１）加速綠色低碳轉型；金飾品需求上升

《傳聞》大唐發電（００９９１）本月來升幅驚人，超逾五成以上。據聞大唐發電加速綠色

低碳轉型，投資新能源項目，為業務發展帶來新增長動力，惟股價累積升幅大，不宜高追，昨日

（２３日）上升１１％。

國際金價重上１８００美元，據悉進一步刺激內地金飾品需求上升，繼續在內地市埸大舉增

加分店網絡的周大福（０１９２９），短期料上望１５元。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

