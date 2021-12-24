《傳聞》大唐發電（００９９１）本月來升幅驚人，超逾五成以上。據聞大唐發電加速綠色
低碳轉型，投資新能源項目，為業務發展帶來新增長動力，惟股價累積升幅大，不宜高追，昨日
（２３日）上升１１％。
國際金價重上１８００美元，據悉進一步刺激內地金飾品需求上升，繼續在內地市埸大舉增
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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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24/12/2021 09:01
《傳聞》大唐發電（０９９１）加速綠色低碳轉型；金飾品需求上升
《傳聞》大唐發電（００９９１）本月來升幅驚人，超逾五成以上。據聞大唐發電加速綠色
低碳轉型，投資新能源項目，為業務發展帶來新增長動力，惟股價累積升幅大，不宜高追，昨日
（２３日）上升１１％。
國際金價重上１８００美元，據悉進一步刺激內地金飾品需求上升，繼續在內地市埸大舉增
加分店網絡的周大福（０１９２９），短期料上望１５元。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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