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即市新聞

28/12/2021 09:00

《傳聞共賞》鏡頭升級帶動舜宇出貨量增；集裝箱海運淡季不淡

《傳聞共賞》　　新地（０００１６）觀塘巧明街甲廈，獲積金局洽租８萬呎
　　　　　　　　鏡頭升級帶動舜宇出貨量增；動力電池產能將大增
　　　　　　　　集裝箱海運淡季不淡；海爾智家（６６９０）加大布局海外

《昔日傳聞》　　大唐發電（０９９１）加速綠色低碳轉型；金飾品需求上升
　　　　　　　　豬肉價格低位回升；內地加力擴大內需
　　　　　　　　內地鋁價現回穩跡象；熊貓電子力拓智能製造
　　　　　　　　上海電氣風電投資增；奢侈品市埸續增長
　　　　　　　　新華製藥（０７１９）具醫美概念；內地稀土集團資產整合
　　　　　　　　智能汽車帶動車載鏡頭需求增；明年初芯片再加價
　　　　　　　　多晶硅產能大增；環球基金增加現金比重累基金愛股
　　　　　　　　跨境電商有利航運股；內地５Ｇ用戶增速加快
　　　　　　　　大戶止蝕沽科網股；避險資金推高金礦股
　　　　　　　　中國低碳改造訂單增；全球光纖光纜需求上升
　　　　　　　　醒目資金押注銀行股；鋼材需求有改善
　　　　　　　　內地基建加速上馬；航運運費高企延續至明年
　　　　　　　　英皇國際（００１６３）筲箕灣地盤獲財團６億洽至尾聲
　　　　　　　　基金減倉生物醫藥股；內地水泥需求上升
　　　　　　　　資金避險加注內地電力股；內地ＩＰＯ活躍利中金
　　　　　　　　資金流入Ａ股ＥＴＦ；全球電腦出貨量續升利聯想集團
　　　　　　　　新能源車估值修正；基金加倉港華燃氣（０１０８３）
　　　　　　　　房委會將加快開會討論新居屋選址及收緊轉售限制
　　　　　　　　內地推動氫燃料電池汽車應用；工程機械加速電動化
　　　　　　　　光伏硅料持續跌價；全球汽車顯示屏出貨增
　　　　　　　　鋰材料價格續升；京東（０９６１８）加力跨境電商
　　　　　　　　內地擴大消費利好車市；傳跨境保險將有進展保險股望受惠

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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