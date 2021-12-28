《魚缸博客》綠色能源咪漏核電，中廣核電力目標睇３銀！

《魚缸博客》今日博客同大家睇下同新能源有關嘅中廣核電力（０１８１６）。

公司主要從事核能發電業務，包括運營同管理核電站、銷售電力、管理同監督核電站嘅工程

建設。仲有，公司會向工程公司提供相關技術同維修服務。睇下業績點樣先，截至２０２１年第

三季度，集團營業額上升１８﹒５％到５９１﹒３５億銀人仔，純利增長６﹒４％到８７﹒１１

億銀人仔，表現都可以。

依家步向低碳年代，大家都諗緊風能、太陽能等可再生能源嘅板塊炒。不過，其實核能都「

開緊車」㗎！早排官媒《人民日報》就出咗篇評論文章，「積極安全有序發展核電」會係嚟緊神

州優化能源結構、保障能源供給安全、實現「雙碳」目標、應對氣候變化嘅重要手段。

文章講到，依家神州建核電機組裝機容量已經係世界第一，「國和一號」同「華龍一號」具

有完全自主知識產權第三代核電技術，核電事業實現跨越式發展，也正在迎來前所未有發展機遇

。最緊要係，去到依家神州運核電機組總體安全狀況良好，隨住配套設施革新進步、安全性能不

斷提升，核電優勢會進一步凸顯。雖然「日本３１１」核事故之後，大家都好似驚咗核電，不過

正因為呢次事故，令到大家更小心核電嘅使用，阿爺今次亦都大派「定心丸」，似乎對呢方面嘅

發展幾有信心。

仲有，評論文章提到嘅「華龍一號」，每台機組每年發電近１００億千瓦嗰陣，可以滿足中

等發達國家１００萬人口年度生產同生活用電需求，同時相當於每年減少標準煤消耗３１２萬噸

、減少二氧化碳排放８１６萬噸，同傳統火力發電比，核電似乎更有效果。長遠啲嚟睇，除咗可

再生能源之外，相信核電亦都係發展藍圖嘅拼圖之一，中廣核電力值得留意。

從日線圖嚟睇，股價今年１０月初衝到２﹒５５銀歷史高位之後回落，１１月１１號跌到

２﹒０２低位後逐步回升，目前股價已經企穩各條平均線之上，ＭＡＣＤ牛差距亦有擴闊跡象，

有望挑戰番２﹒５５銀歷史高位。今日早段股價稍為回調，但整體走勢向好，博客建議大家現價

可以買入，目標睇３銀，止蝕位睇２﹒０２銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

