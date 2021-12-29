《傳聞》水泥行業加快整合；內地基建提早上馬穩增長

《傳聞》受累房地產投資減速，據悉今年第四季內地水泥價格持續下跌，將會加速水泥行業
併購整合，對大型水泥企業有利。華潤水泥（０１３１３）昨日上升４仙，５﹒８至６元有承接
力。
市場消息稱，為了穩增長，內地一批基建項目提早上馬，甚至在近月開工，對基建股如中國
鐵建（０１１８６）業務增長有利，昨日以５﹒９元收市，沒有起跌，５元支持力強。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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