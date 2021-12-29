《魚缸博客》新東方（９９０１）轉行賣菜，助力共同富裕有出路

《魚缸博客》估唔到魚缸喺收尾呢兩日都危危乎，今日仲跌穿過２３１００，又再逼近

２３０００大關，都真係幾刺激！但係博客今日就同大家睇吓一樣咁刺激嘅新東方

（０９９０１）。

之前新東方就係補習最出名嘅龍頭啦，但係經歷完一大場監管風暴之後，阿爺講明唔可以再

做學科補習，只可以做職業培訓，好多行家都急急腳轉型，改業務又改名響應返「職業培訓」大

口號。但係新東方之前就宣布轉行做農產品市場，直頭好似想遠離「教育」呢件燙手山芋。

最新新東方就成立咗農產品直播帶貨平台「東方甄選」，講明要「讓更多農民有所受益，助

力共同富裕」，而創辦人俞敏洪噚晚就喺「東方甄選」搞咗第一場農產品帶貨直播，頭十分鐘已

經賣出超過十萬銀人仔嘅瓜瓜菜菜，成晚夾埋仲收超過５００萬人仔！

一聽到「助力共同富裕」，博客就諗起阿里巴巴創辦人馬雲，佢一出關之後都係去咗歐洲話

去考察農業。而家新東方又係起手搞農業，會唔會另一個阿爺嘅方向就係想振興農業呢？咁新東

方又幾好橋喎，將大熱直播帶貨同農產品加埋一齊，如果農業真係大方向，咁呢行都算係有得搞

！

睇返價位，新東方而家都係纏綿低谷區間之間，大概１４至１９銀水平。如果睇好呢新東方

呢個創新嘅農產品直播帶貨業務，不妨１４銀以上小注入手，但係跌穿１３銀嘅底部支持位就要

掉咗先！





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

