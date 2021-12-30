《傳聞》兗煤（０１１７１）股價從近期１７元高位回落至１５元水平，有一定值博率。據
悉兗煤加速轉型，發力新能源，重點包括建設光伏、風電與儲能等項目，可在１５元邊緣低吸。
另市場消息稱，包括內地在內的全球食品集團醞釀明年進一步漲價，加價潮延至明年，以抵
銷生產成本，有助保持毛利。中國旺旺（００１５１）昨日逆市上升３仙，走勢續向好。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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30/12/2021 09:01
《傳聞》兗煤（０１１７１）發力光伏風電；食品漲價潮延至明年
《傳聞》兗煤（０１１７１）股價從近期１７元高位回落至１５元水平，有一定值博率。據
悉兗煤加速轉型，發力新能源，重點包括建設光伏、風電與儲能等項目，可在１５元邊緣低吸。
另市場消息稱，包括內地在內的全球食品集團醞釀明年進一步漲價，加價潮延至明年，以抵
銷生產成本，有助保持毛利。中國旺旺（００１５１）昨日逆市上升３仙，走勢續向好。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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