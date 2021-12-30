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即市新聞

30/12/2021 12:14

《魚缸博客》第三季表現轉好，中海油服６﹒５５銀可吸納

　　《魚缸博客》近排油價走勢好番少少，今日博客就同大家睇下同油相關嘅股票中海油服
（０２８８３）。
　　今年上半年疫情肆虐，訂單一再拖延，中海油服受到影響。截至今年９月止九個月，集團營
業額下跌７﹒３％到１９８﹒８２億銀人仔，純利亦都跌咗３２﹒６％到１４﹒５３億銀人仔。
期內，集團鑽井平台作業日數減少９％到１００８５天，自升式鑽井平台作業日數跌咗５﹒６％
到８１１８天，半潛式鑽井平台作業日甚至大插２０﹒８％到１９６７天；平台日曆天使用率減
少６﹒４個百分點到６６﹒５％，表現認真麻麻。只不過，集團單講第三季表現就好唔同啦，純
利６﹒５１億銀人仔，按年升４７﹒８％，期內營業收入７１﹒４７億銀人仔，按年都升３％，
已經比之前好好多。
　　況且數據顯示，Ｏｍｉｃｒｏｎ比之前嘅變種病毒較易傳播，但引發嘅住院同重疾風險較低
，藥廠輝瑞和默克生產嘅新冠抗病毒藥亦都獲得美國監管機構批准，帶動國際油價曾經觸及一個
月高位。另外，申萬宏源早排曾經話，中國原油進口依存度逐年攀升，利好頁巖開發相關設備、
海上油服、ＣＣＵＳ等業務，加埋海外上遊縮減資本開支、國內加大能源安全保障角度等利好因
素，相信可以推動中海油服表現。
　　從日線圖睇，股價喺１２月開始形成咗條上升軌，重上多條平均線，前日最高升到６﹒９８
銀，目前ＭＡＣＤ牛差距尚闊。不過，近日升穿保力加通道頂部後稍為回落，博客建議大家可以
喺２０天線６﹒５５銀吸納，目標睇１０月３１號嘅高位７﹒５４銀，止蝕位就睇６﹒１銀。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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