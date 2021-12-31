《魚缸博客》光伏需求料好轉，福萊特玻璃仲有得彈！

《魚缸博客》今日除夕，魚缸表現幾「得戚」！幾個交易日都淨係升跌幾廿點，今日即彈超

過３００點，難得見到巴巴（０９９８８）做番一日最出色嘅藍戰士，博客表示好「滾動」。今

日同大家睇下另一隻升得幾勁嘅福萊特玻璃（０６８６５）。

睇下成績表靚唔靚仔先，第三季純利８１７１﹒０９萬銀人仔，按年升９﹒９１％；每股盈

利１４﹒０７分，比舊年多咗４﹒５３％。營業收入８﹒６６億銀人仔，按年就跌２﹒５９％。

不過，如果講２０２１年９月為止嘅九個月，集團營業額升咗５７﹒８％到６３﹒３７億銀人仔

，純利更加增長１﹒１倍到１７﹒１７銀人仔，表現嚟講唔算差啦！

福萊特玻璃主要生產同賣光伏玻璃、浮法玻璃、家居玻璃同工程玻璃。早排阿爺力推「光伏

下鄉」，希望用光伏發電技術幫助農村經濟，包括農業灌溉、生態恢復、草原畜牧等，令到同光

伏有關嘅公司股價炒到熱哂。只不過後尾因應安全問題，多個省市都話唔搞住，而光伏產業組件

價格持續高企，孖屐人士擔心會影響裝機量，光伏股即刻滑梯式回調。

跌完一輪，近排好番些少，或者同國內光伏組件龍頭隆基多次宣布降價，裝機量都升番，光

伏產業需求應該會好轉。加上「十四五」規劃綱要提到，重點發展九大清潔能源基地同四大海上

風電基地，近期第一批近１００ＧＷ風光大基地項目已經有序開工，覆蓋青海、甘肅、內蒙古等

１９個省區，第二批亦開始啟動申報，配合「碳中和」嘅政策，作為行業龍頭嘅福萊特玻璃，有

望食住呢條水繼續去！

從日線圖睇，股價近日出現三連陽，今日整咗支大陽燭，１０天線開始升穿２０天線，保力

加通道頂部拗上去，ＭＡＣＤ牛差距都闊咗好多，整體嚟講走勢應向好。現價都可以小注入手，

目標睇歷史高位４５﹒４銀。止蝕位方面，股價喺８月２４日升破３２銀之後，至今只有１２月

２１日曾經跌穿該位，但最終都收高到３３﹒４５銀，換言之，３２銀明顯係四個幾月以嚟嘅重

要支持位，建議止蝕位訂喺３１銀！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

