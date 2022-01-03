《魚缸博客》理文化工想搞鋰電池，現價買入仲未遲！

《魚缸博客》嚟到新一年第一個交易日，不過魚缸頭段氣勢麻麻，睇下收市會唔會有個好尾

啦！今日博客同大家講下理文化工（００７４６）。

睇下成績表點先，截至２０２１年６月止半年度，集團營業額上升６４﹒４％到２２﹒７２

億銀，純利就增長２﹒８倍到５﹒８７億銀。整體毛利增加１﹒３倍到１０﹒１８億銀，毛利率

升１２﹒７個百分點到４４﹒８％。

化工股做開工業嘢，有咩好留意呢？事關公司早排講咗，全資附屬理文國際同瑞昌市政府傾

好咗喺當地發展化工業務。集團打算投資喺生產高端氟聚合物及鋰電池新材料嘅項目。公司會年

產２萬噸聚偏氟乙烯、１萬噸六氟磷酸鋰，兼配套新建年產５萬噸氟化氫。

瑞昌市政府已經批咗喺瑞昌碼頭工業城一幅面積約５００畝（約３３﹒３萬平方米）嘅工業

用地俾理文國際，使用期限５０年，總代價為５０００萬銀人仔（約６０００萬港紙）。牌照方

面，瑞昌市政府都會幫手盡快搞掂，亦會支持公司今次項目嘅各項手續。嚟緊新能源車會成為潮

流，鋰電池需求應該會幾大，理文化工玩埋一份，食住條水，發展機會應該會更加多，幫到更多

業務增長。

從日線圖嚟睇，股價喺上年１１月到１２月橫行咗一段時間，不過近三日重拾升勢，１０天

平均線有向上升嘅跡象，ＭＡＣＤ牛差距逐步擴闊，短期相信仲有得反彈。目前１４天ＲＳＩ處

於約５４，同超買區仲有段距離。博客建議現價可以買入，目標睇上一個頂位、喺１０月尾嘅高

位１０﹒４８銀。止蝕位方面，股價喺９月尾由１３﹒７８歷史新高急速回落之後，喺７﹒５銀

附近有幾強支持，穿咗呢個位先走人！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

