《傳聞共賞》云想科技布局元宇宙；大型光伏項目紛上馬

《傳聞共賞》 春江鴨偷步買農夫山泉；云想科技布局元宇宙

大型光伏項目紛上馬；資金買內銀股抗通脹



《昔日傳聞》 歐亞資金追捧商湯；煤礦機需求增

原奶價格漲勢放緩有利乳品業；自動駕駛商業化步伐提速

中軟國際（０３５４）續受惠鴻蒙業務；內地啤酒量價齊升

上海石化（００３３８）布局光伏；金蝶雲服務用戶增

快將通關，港府下令各部門隨時候命

兗煤（０１１７１）發力光伏風電；食品漲價潮延至明年

內地直飲水市場長勁；中集安瑞科受惠鋼價回落

基金大戶押注信達（０１３５９）；風機價格續跌

水泥行業加快整合；內地基建提早上馬穩增長

新地（０００１６）觀塘巧明街甲廈，獲積金局洽租８萬呎

金管局研企業還息不還本退出方案，初期還款約兩成

鏡頭升級帶動舜宇出貨量增；動力電池產能將大增

集裝箱海運淡季不淡；海爾智家（６６９０）加大布局海外

大唐發電（０９９１）加速綠色低碳轉型；金飾品需求上升

豬肉價格低位回升；內地加力擴大內需

內地鋁價現回穩跡象；熊貓電子力拓智能製造

上海電氣風電投資增；奢侈品市埸續增長

新華製藥（０７１９）具醫美概念；內地稀土集團資產整合

智能汽車帶動車載鏡頭需求增；明年初芯片再加價

多晶硅產能大增；環球基金增加現金比重累基金愛股

跨境電商有利航運股；內地５Ｇ用戶增速加快

大戶止蝕沽科網股；避險資金推高金礦股

中國低碳改造訂單增；全球光纖光纜需求上升

醒目資金押注銀行股；鋼材需求有改善

內地基建加速上馬；航運運費高企延續至明年

英皇國際（００１６３）筲箕灣地盤獲財團６億洽至尾聲

基金減倉生物醫藥股；內地水泥需求上升

資金避險加注內地電力股；內地ＩＰＯ活躍利中金



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

