《傳聞》大型光伏項目紛上馬；資金買內銀股抗通脹

《傳聞》市場消息稱，內地大型光伏項目紛紛上馬，預期帶動光伏玻璃價格上升，１３元以

下的信義光能（００９６８）有一定值博率，昨日（３日）以１３﹒２元收市，下跌２仙。

市場消息稱，為對抗全球通脹高企，新一年資金持續流入內銀股的跡象明顯，中國建設銀行

（００９３９）昨日逆市上升４仙，以５﹒４４元收市，可續逢低吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

