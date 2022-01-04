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即市新聞

04/01/2022 09:01

《傳聞》大型光伏項目紛上馬；資金買內銀股抗通脹

　　《傳聞》市場消息稱，內地大型光伏項目紛紛上馬，預期帶動光伏玻璃價格上升，１３元以
下的信義光能（００９６８）有一定值博率，昨日（３日）以１３﹒２元收市，下跌２仙。
　　市場消息稱，為對抗全球通脹高企，新一年資金持續流入內銀股的跡象明顯，中國建設銀行
（００９３９）昨日逆市上升４仙，以５﹒４４元收市，可續逢低吸納。
　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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