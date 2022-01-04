《魚缸博客》持股公司成立合夥企業，中鐵建５﹒０８銀可吸納！

《魚缸博客》今日魚缸開頭繼續悶，係得隻商湯（０００２０）仲炒到咁熱！今日博客同大

家睇下中國鐵建（０１１８６）。

中鐵建做開建築工程承包、勘察設計同諮詢、物流貿易、工業製造、房地產開發業務等等。

截至２０２１年９月止九個月，集團營業額升１７﹒９％到７３５４﹒７５億銀人仔，純利就增

長２０﹒１％到１７８﹒７２億銀人仔。期內，集團新簽嘅合同總額有１５６６３﹒４３億銀人

仔，比舊年同期增長１２﹒６％。

公司近排有啲咩事要留意呢？早排中鐵建持８７﹒３４％股權嘅鐵建投資，同工銀亞投基金

公司、工銀理財、工銀國際投資、ＴＦＩＳＰ同鐵建南投組成咗一間成立合夥企業，主要投資喺

中國鐵建建設管理基礎設施類項目股權，不過暫時未確定任何投資標的，或者有任何投資。今次

合夥企業規模１４０﹒０１億銀人仔，而鐵建投資就出咗２７﹒５億銀人仔。

另外，合夥企業會投資喺高速公路等基礎設施項目，同公司主要業務有協同性，幫到產業發

展，亦可以改善資產結構，多咗賺錢方法，從而提高經營業績品牌同知名度，保障公司同全體股

東利益。

從日線圖睇，股價喺９月中升到５﹒９９高位後回落，並形成一條短期嘅下降軌。不過，喺

１１月尾裂口低開後逐步收復失地。股價暫時企穩各條主要平均線之上，但升到上一個頂部

５﹒２銀水平有啲阻力，博客建議大家可以喺２０天線５﹒０８銀吸納，跌穿４﹒９銀就走人！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

