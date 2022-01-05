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即市新聞

05/01/2022 09:00

《傳聞共賞》內地飲料產品紛提價；東方電氣（１０７２）訂單續增

《傳聞共賞》　　內地飲料產品紛提價；Ａ股ＩＰＯ活躍
　　　　　　　　東方電氣（０１０７２）訂單續增；基金加倉中國電信

《昔日傳聞》　　春江鴨偷步買農夫山泉；云想科技布局元宇宙
　　　　　　　　大型光伏項目紛上馬；資金買內銀股抗通脹
　　　　　　　　歐亞資金追捧商湯；煤礦機需求增
　　　　　　　　原奶價格漲勢放緩有利乳品業；自動駕駛商業化步伐提速
　　　　　　　　中軟國際（０３５４）續受惠鴻蒙業務；內地啤酒量價齊升
　　　　　　　　上海石化（００３３８）布局光伏；金蝶雲服務用戶增
　　　　　　　　快將通關，港府下令各部門隨時候命
　　　　　　　　兗煤（０１１７１）發力光伏風電；食品漲價潮延至明年
　　　　　　　　內地直飲水市場長勁；中集安瑞科受惠鋼價回落
　　　　　　　　基金大戶押注信達（０１３５９）；風機價格續跌
　　　　　　　　水泥行業加快整合；內地基建提早上馬穩增長
　　　　　　　　新地（０００１６）觀塘巧明街甲廈，獲積金局洽租８萬呎
　　　　　　　　金管局研企業還息不還本退出方案，初期還款約兩成
　　　　　　　　鏡頭升級帶動舜宇出貨量增；動力電池產能將大增
　　　　　　　　集裝箱海運淡季不淡；海爾智家（６６９０）加大布局海外
　　　　　　　　大唐發電（０９９１）加速綠色低碳轉型；金飾品需求上升
　　　　　　　　豬肉價格低位回升；內地加力擴大內需
　　　　　　　　內地鋁價現回穩跡象；熊貓電子力拓智能製造
　　　　　　　　上海電氣風電投資增；奢侈品市埸續增長
　　　　　　　　新華製藥（０７１９）具醫美概念；內地稀土集團資產整合
　　　　　　　　智能汽車帶動車載鏡頭需求增；明年初芯片再加價
　　　　　　　　多晶硅產能大增；環球基金增加現金比重累基金愛股
　　　　　　　　跨境電商有利航運股；內地５Ｇ用戶增速加快

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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