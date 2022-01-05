《傳聞》內地飲料產品紛提價；Ａ股ＩＰＯ活躍

《傳聞》受累生產與運輸成本上漲，據悉內地飲料跟隨白酒、乳品、醬料等產品提價，利好

中國食品（００５０６）股價走勢，近日股價走勢好轉，昨日（４日）微跌１仙，短期向上挑戰

３﹒３元阻力位。

另市場消息稱，Ａ股ＩＰＯ保持熱度，以百計的公司，正計劃在滬深主板、科創板、創業板

上市，支持中金公司（０３９０８）股價呈強。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

