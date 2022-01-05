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即市新聞

05/01/2022 11:59

《魚缸博客》高盛唱好瑞聲業務有好轉，３１銀以上博得過

　　《魚缸博客》嚟到新一年，魚缸雖然弱勢未改，但係成交額都好番些少。今日就同大家睇吓
隻瑞聲（０２０１８）。
　　其實瑞聲個價喺舊年都好曳吓，由高位接近６０銀碌到３字頭，差唔多無咗一半。主要原因
就係「孖屐」唔睇好瑞聲業務，覺得佢無乜新業務帶動佢向上。
　　但係高盛就好睇好瑞聲今年嘅表現，話佢哋手機鏡頭同相機模組嘅擴展，已經滲透到所有領
先嘅Ａｎｄｒｏｉｄ智能手機品牌組合升級，而產能方面都足夠應付。２０２１年第四季手機鏡
頭出貨量預計按季錄得增長，高盛預期喺今年次季就會恢復按年增長。另外，最重要係高盛講到
瑞聲業務喺之前四年開始流失市場份額之後已經穩定番，簡單啲嚟講就係高盛覺得瑞聲業務已經
見底！
　　雖然瑞聲２０２１年同２０２２年嘅純利預測就畀高盛就下調咗分別９％及１５％，但係就
睇好現有業務嘅收入增長，維持目標價６６銀同「買入」評級。
　　睇番個價，近兩日瑞聲都拗腰上緊，ＭＡＣＤ都上番零軸以上，快線上破慢線。噚日就成功
突破廿天線，所以建議現時廿天線大約３１銀以上可以買入，短線目標先睇３７銀。而喺十月初
下降軌完咗，開始行入區間，所以見到喺區間底３０銀左右會有支持，跌穿呢個位就要走咗先喇


　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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