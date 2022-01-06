《傳聞》內地方便麵保持增長；龍源電力（００９１６）資產續擴大

《傳聞》市場消息稱，內地方便麵繼續保持增長，特別是中高端產品，加上方便麵具有加價

空間，利好相關股份走勢。康師傅控股昨日逆市上升３﹒８％。

在獲利回吐之下，龍源電力（００９１６）連日顯著下跌，昨日（５日）下跌７﹒７％。據

聞龍源電力風電市場持續擴大，未來續有新資產注入，１６至１６﹒５元附近有一定值博率。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

