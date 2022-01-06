  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

06/01/2022 09:01

《傳聞》內地方便麵保持增長；龍源電力（００９１６）資產續擴大

　　《傳聞》市場消息稱，內地方便麵繼續保持增長，特別是中高端產品，加上方便麵具有加價
空間，利好相關股份走勢。康師傅控股昨日逆市上升３﹒８％。
　　在獲利回吐之下，龍源電力（００９１６）連日顯著下跌，昨日（５日）下跌７﹒７％。據
聞龍源電力風電市場持續擴大，未來續有新資產注入，１６至１６﹒５元附近有一定值博率。
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話06/01/2022
【虛幣世界】聯儲放鷹拖累加密貨幣市場，比特幣企四萬三
香港要聞05/01/2022
【新冠肺炎】政府宣布周五起晚市禁堂食　英美8國航班熔斷14日
中國故事05/01/2022
《神州經脈》監管連發反壟斷罰單　中移A守招股價　滬指失三千六
財經熱話05/01/2022
加息預期升溫　銀行股有景　匯控見7個月高
財經熱話05/01/2022
【騰訊減持】騰訊減持Sea觸發科技股災　已跌抵中長線買入價？
大行報告05/01/2022
QQ減持Sea　大行點評價？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金