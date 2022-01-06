《魚缸博客》印尼可能唔畀煤炭出口，神華受惠唔好睇漏！

《魚缸博客》今日博客同大家講煤炭股中國神華（０１０８８）。

呢排講到煤炭股，當然唔少得印尼啦。事關當地政府早前擔心國內電力供應唔夠，呢個星期

一（３日）就話打算喺今個月唔畀燃料煤出口，確保國內有充足供應，行動可能喺未來幾個星期

會推升煤價。外媒就講，印尼煤礦企業喺香港時間今朝１０點鐘開始，同印尼貿易部長會面，傾

一傾煤炭出口禁令，而印尼國有企業部長Ｅｒｉｃｋ Ｔｈｏｈｉｒ亦都話，將會同能源部一齊

，同印尼國家電力公司ＰＬＮ傾一傾，評估ＰＬＮ煤炭供應情況。

印尼唔出口煤炭影響有幾大？佢係全球最大燃料煤出口國，淨係舊年出口量都去到４億噸！

中國、印度、日本同南韓係最大顧客。中國舊年１到１１月合共入口印尼煤炭１﹒７８億噸，佔

總入口量約６１％。今次印尼突然煞停出口，對中國電力供應會產生幾大壓力，而煤炭價格就可

能順勢推高，相信較為利好神華呢類中資煤炭企業，短期股價應該仲有上升空間。

睇公仔圖，股價今日早段有啲回調，但依然企穩各條平均線之上，１０天線暫時未見掉頭下

跌，ＭＡＣＤ熊差距都收窄緊。不過，煤炭股始終受價格因素影響比較大，超短線部署較為合適

，博客建議大家可以等到２０天線１８﹒４２銀入貨，目標睇上個月高位１９﹒６銀，跌到

１７﹒７６銀就止蝕離場！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

