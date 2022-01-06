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即市新聞

06/01/2022 11:58

《魚缸博客》印尼可能唔畀煤炭出口，神華受惠唔好睇漏！

　　《魚缸博客》今日博客同大家講煤炭股中國神華（０１０８８）。
　　呢排講到煤炭股，當然唔少得印尼啦。事關當地政府早前擔心國內電力供應唔夠，呢個星期
一（３日）就話打算喺今個月唔畀燃料煤出口，確保國內有充足供應，行動可能喺未來幾個星期
會推升煤價。外媒就講，印尼煤礦企業喺香港時間今朝１０點鐘開始，同印尼貿易部長會面，傾
一傾煤炭出口禁令，而印尼國有企業部長Ｅｒｉｃｋ　Ｔｈｏｈｉｒ亦都話，將會同能源部一齊
，同印尼國家電力公司ＰＬＮ傾一傾，評估ＰＬＮ煤炭供應情況。
　　印尼唔出口煤炭影響有幾大？佢係全球最大燃料煤出口國，淨係舊年出口量都去到４億噸！
中國、印度、日本同南韓係最大顧客。中國舊年１到１１月合共入口印尼煤炭１﹒７８億噸，佔
總入口量約６１％。今次印尼突然煞停出口，對中國電力供應會產生幾大壓力，而煤炭價格就可
能順勢推高，相信較為利好神華呢類中資煤炭企業，短期股價應該仲有上升空間。
　　睇公仔圖，股價今日早段有啲回調，但依然企穩各條平均線之上，１０天線暫時未見掉頭下
跌，ＭＡＣＤ熊差距都收窄緊。不過，煤炭股始終受價格因素影響比較大，超短線部署較為合適
，博客建議大家可以等到２０天線１８﹒４２銀入貨，目標睇上個月高位１９﹒６銀，跌到
１７﹒７６銀就止蝕離場！

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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