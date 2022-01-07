《魚缸博客》阿爺ｐｌａｎ定農業機械化，吼實一機唔使怕！

《魚缸博客》魚缸醒神番啲，ＡＴＭ齊齊升！今日博客同大家睇下第一拖拉機

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先睇業績先，截至２０２１年９月止九個月，集團營業額上升２７﹒３％到８２﹒３億銀人

民幣，純利就增長４０﹒１％到６﹒６９億銀人仔，表現夠晒對瓣。

嚟到一月份，代表春天就嚟到啦，受惠天氣因素，同農業有關嘅股份喺第一季表現多數都唔

錯。最緊要係，近期阿爺出聲要搞農業機械化！農業農村部日前印發《「十四五」全國農業機械

化發展規劃》，明確到２０２５年，全國農機總動力穩定喺１１億千瓦左右，農作物耕種收綜合

機械化率達到七成五。規劃亦提到，要深入推進農業機械化供給側結構性改革，大力推動機械化

與農藝制度、智能信息技術、農業經營方式、農田建設相融合相適應，做大做強農業機械化產業

群產業鏈，加快推進農業機械化，向全程全面高質高效發展。

一拖目前係神州喺香港上市嘅唯一農機製造同銷售企業，亦係農機行業唯一特大型企業。嚟

緊有農業機械化嘅規劃，相信都會加大有關設備嘅生產，一機作為行內龍頭，呢次規劃應該會對

公司業務有更大幫助。

睇番公仔圖，股價自舊年８月開始處於區間上落格局，喺前日（５日）反彈５﹒５％，之後

都企喺保力加通道頂部同各條主要平均線之上。１０天線有向上移嘅趨勢，ＭＡＣＤ牛差距亦開

始擴闊。未有貨嘅投資者可以喺１０天線４銀附近買入，短期目標睇舊年９月中嘅高位４﹒６８

銀，穿咗３﹒６８銀就喺３﹒５２銀再入注，穿埋呢個位就止蝕離場！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

