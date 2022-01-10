《傳聞》補倉盤推高科網股；塑料價回落有利中國聯塑（２１２８）

《傳聞》騰訊等科網股上周顯著反彈，據聞主要是淡友補倉盤，科網股只屬技術反彈，難言

轉勢回升。騰訊（００７００）上周五（７日）上升６元，短期阻力為４６０元。

中國聯塑（０２１２８）上周五勁升１２﹒３％。據悉近期塑料價格回落，有利中國聯塑保

持毛利，惟股價短期升幅大，宜待股價回落至１４至１４﹒５元水平低吸。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

