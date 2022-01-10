《傳聞》補倉盤推高科網股；塑料價回落有利中國聯塑（２１２８）

《傳聞》騰訊等科網股上周顯著反彈，據聞主要是淡友補倉盤，科網股只屬技術反彈，難言
轉勢回升。騰訊（００７００）上周五（７日）上升６元，短期阻力為４６０元。
中國聯塑（０２１２８）上周五勁升１２﹒３％。據悉近期塑料價格回落，有利中國聯塑保
持毛利，惟股價短期升幅大，宜待股價回落至１４至１４﹒５元水平低吸。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話10/01/2022
【陶觀天下】市場在動盪陰影下起勢 資金在通脹預期中布局
|財經熱話10/01/2022
【虛幣世界】山寨幣反彈，比特幣於四萬美元有支持
|中國故事07/01/2022
《神州經脈》世茂被指信託實質性違約 滬指新年首周收跌1.7%
|財經熱話07/01/2022
《盤後部署》科技內房齊回暖 恒指下周初或可上試23900
|財經熱話07/01/2022
油價逼近三年高位 三桶油造好中石油飆逾半成 追唔追得過?
|財經熱話07/01/2022
【車股死火！】長城全年銷量直逼吉利 專家籲車股缺水短期勿吼
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰