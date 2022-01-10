《魚缸博客》憧憬十四五工業規劃，潤泥企穩十天線可望繼續升！

《魚缸博客》早排同大家講過阿爺《「十四五」規劃》裡面，第一拖拉機（０００３８）有

望受惠農業機械化嘅措施，近幾日表現都唔錯。今日博客同大家講另一隻受惠嘅潤泥

（０１３１３）。

先睇業績，潤泥舊年頭３季綜合營業額３０８﹒１６億銀人仔，同比升１３﹒３％；綜合毛

利９３﹒４３億銀人仔，同比就少咗１４﹒８％，而綜合毛利率都比舊年同期少咗１０個百分點

，去到３０﹒３％，主要因為水泥產品生產成本比舊年同期多咗。期內，水泥、熟料同混凝土毛

利率都比舊年同期稍稍跌咗，成份成績表唔算太好睇。

只不過，近排阿爺就公布咗《「十四五」原材料工業發展規劃》，提及到２０２５年，水泥

等原材料形成５到１０間有「生態主導力」同「核心競爭力」嘅產業鏈領航企業，喺原材料領域

裡面，亦要形成５個以上「世界級先進製造業集群」。呢次規劃估計會令建材等原材料行業進一

步整合，企業之間嘅併購活動多咗，潤泥作為行業龍頭，相信可以從中受惠。

睇公仔圖，股價喺舊年９月份衝上９﹒１銀年內高位後顯著回落，最低見過５﹒８１銀。去

到前日，股價開始突破橫行區間，依家企穩各條主要平均線，１０天線開始向上行，ＭＡＣＤ牛

差距逐步擴闊，估計短期仲可以升。股價今日早段稍為回調，博客建議大家可以喺現價買入，短

期目標睇７﹒５７銀，止蝕位就睇６銀。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

