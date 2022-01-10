  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

10/01/2022 11:58

《魚缸博客》憧憬十四五工業規劃，潤泥企穩十天線可望繼續升！

　　《魚缸博客》早排同大家講過阿爺《「十四五」規劃》裡面，第一拖拉機（０００３８）有
望受惠農業機械化嘅措施，近幾日表現都唔錯。今日博客同大家講另一隻受惠嘅潤泥
（０１３１３）。
　　先睇業績，潤泥舊年頭３季綜合營業額３０８﹒１６億銀人仔，同比升１３﹒３％；綜合毛
利９３﹒４３億銀人仔，同比就少咗１４﹒８％，而綜合毛利率都比舊年同期少咗１０個百分點
，去到３０﹒３％，主要因為水泥產品生產成本比舊年同期多咗。期內，水泥、熟料同混凝土毛
利率都比舊年同期稍稍跌咗，成份成績表唔算太好睇。
　　只不過，近排阿爺就公布咗《「十四五」原材料工業發展規劃》，提及到２０２５年，水泥
等原材料形成５到１０間有「生態主導力」同「核心競爭力」嘅產業鏈領航企業，喺原材料領域
裡面，亦要形成５個以上「世界級先進製造業集群」。呢次規劃估計會令建材等原材料行業進一
步整合，企業之間嘅併購活動多咗，潤泥作為行業龍頭，相信可以從中受惠。
　　睇公仔圖，股價喺舊年９月份衝上９﹒１銀年內高位後顯著回落，最低見過５﹒８１銀。去
到前日，股價開始突破橫行區間，依家企穩各條主要平均線，１０天線開始向上行，ＭＡＣＤ牛
差距逐步擴闊，估計短期仲可以升。股價今日早段稍為回調，博客建議大家可以喺現價買入，短
期目標睇７﹒５７銀，止蝕位就睇６銀。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事07/01/2022
《神州經脈》世茂被指信託實質性違約　滬指新年首周收跌1.7%
財經熱話07/01/2022
《盤後部署》科技內房齊回暖 恒指下周初或可上試23900
財經熱話07/01/2022
油價逼近三年高位　三桶油造好中石油飆逾半成　追唔追得過?
財經熱話07/01/2022
【車股死火！】長城全年銷量直逼吉利　專家籲車股缺水短期勿吼
FOCUS07/01/2022
【FOCUS】國會山莊騷亂周年　拜登侵侵隔空交鋒
財經熱話07/01/2022
【內房天與地】傳併購貸款鬆綁中海外潤地飆逾半成，違約羅生門世茂急插
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金