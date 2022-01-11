《傳聞共賞》風電機組低價開局；基金減倉創科實業

《傳聞共賞》 風電機組低價開局；商舖租金有下調壓力

傳提振消費政策將出台；基金減倉創科實業



《昔日傳聞》 補倉盤推高科網股；塑料價回落有利中國聯塑（２１２８）

基金低吸綠電股；限產政策支撐鋼材價格

銀行搶按揭，「綠色按揭」優惠擴至二手



傳阿里巴巴（０９９８８）有動作；鋁價回升有利中國鋁業

基建加碼水泥股蠢動；油股成為對沖通脹工具

疫情帶動網購交易利香港科技探索；光伏硅料大幅擴產

內地方便麵保持增長；龍源電力（００９１６）資產續擴大

內地飲料產品紛提價；Ａ股ＩＰＯ活躍

東方電氣（０１０７２）訂單續增；基金加倉中國電信

春江鴨偷步買農夫山泉；云想科技布局元宇宙

大型光伏項目紛上馬；資金買內銀股抗通脹

歐亞資金追捧商湯；煤礦機需求增

原奶價格漲勢放緩有利乳品業；自動駕駛商業化步伐提速

中軟國際（０３５４）續受惠鴻蒙業務；內地啤酒量價齊升

上海石化（００３３８）布局光伏；金蝶雲服務用戶增

快將通關，港府下令各部門隨時候命

兗煤（０１１７１）發力光伏風電；食品漲價潮延至明年

內地直飲水市場長勁；中集安瑞科受惠鋼價回落

基金大戶押注信達（０１３５９）；風機價格續跌

水泥行業加快整合；內地基建提早上馬穩增長

新地（０００１６）觀塘巧明街甲廈，獲積金局洽租８萬呎

金管局研企業還息不還本退出方案，初期還款約兩成

鏡頭升級帶動舜宇出貨量增；動力電池產能將大增



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

