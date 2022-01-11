《魚缸博客》藥股呢排唔再弱，石藥技術走勢強！

《魚缸博客》之前成日話「藥股弱過藥煲」，但呢排就唔可以咁講啦！中生製藥

（０１１７７）、石藥（０１０９３）、藥明（０２２６９）等都由低位「彈起來」。趁住啲「

藥力」仲ｋｅｅｐ到，博客今日就同大家睇下石藥。

公司截至舊年９月止嘅頭三季純利４３﹒３５億銀人仔，按年升２３﹒２３％，每股基本及

攤薄盈利３６﹒２６分，都比前年同期多咗２３﹒２１％。期內收入２０６﹒４２億元，升

７﹒４２％，成份成績表都唔錯呀。

近排阿爺又再出聲，話要常態化、制度化開展藥品同高值醫用耗材集中帶量採購，進一步減

低病人嘅醫藥負擔。今日Ａ場好多藥股都升停板，而石藥作為神州主要醫藥製造商之一，消息相

信都推高到股價。

石藥嘅藥都有新嘅進展，附屬石藥集團恩必普藥業有限公司開發嘅「唑來膦酸注射液」，已

經獲藥監局頒發藥品註冊批件。公司話，呢款產品獲批將進一步豐富產品組合，仲幫到喺抗腫瘤

領域嘅發展添。

睇番公仔圖，股價喺舊年１１月跌到７﹒７３銀後，一直ｋｅｅｐ住窄幅上落，４日前突然

反彈，依家已經升穿橫行區，ＭＡＣＤ牛差距都愈嚟愈闊，現價可以買少少，博佢繼續衝上去！

短期目標睇９﹒８銀，跌穿今個月６號嘅反彈高位８﹒６５銀就止蝕離場！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

