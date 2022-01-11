  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/01/2022 11:38

《魚缸博客》藥股呢排唔再弱，石藥技術走勢強！

　　《魚缸博客》之前成日話「藥股弱過藥煲」，但呢排就唔可以咁講啦！中生製藥
（０１１７７）、石藥（０１０９３）、藥明（０２２６９）等都由低位「彈起來」。趁住啲「
藥力」仲ｋｅｅｐ到，博客今日就同大家睇下石藥。
　　公司截至舊年９月止嘅頭三季純利４３﹒３５億銀人仔，按年升２３﹒２３％，每股基本及
攤薄盈利３６﹒２６分，都比前年同期多咗２３﹒２１％。期內收入２０６﹒４２億元，升
７﹒４２％，成份成績表都唔錯呀。
　　近排阿爺又再出聲，話要常態化、制度化開展藥品同高值醫用耗材集中帶量採購，進一步減
低病人嘅醫藥負擔。今日Ａ場好多藥股都升停板，而石藥作為神州主要醫藥製造商之一，消息相
信都推高到股價。
　　石藥嘅藥都有新嘅進展，附屬石藥集團恩必普藥業有限公司開發嘅「唑來膦酸注射液」，已
經獲藥監局頒發藥品註冊批件。公司話，呢款產品獲批將進一步豐富產品組合，仲幫到喺抗腫瘤
領域嘅發展添。
　　睇番公仔圖，股價喺舊年１１月跌到７﹒７３銀後，一直ｋｅｅｐ住窄幅上落，４日前突然
反彈，依家已經升穿橫行區，ＭＡＣＤ牛差距都愈嚟愈闊，現價可以買少少，博佢繼續衝上去！
短期目標睇９﹒８銀，跌穿今個月６號嘅反彈高位８﹒６５銀就止蝕離場！
　　
　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告11/01/2022
【大行炒Ｄ乜】大行點評ATMXJ　一表盡掌握
開市Good Morning11/01/2022
黃瑋傑：印尼進口煤炭佔中國用煤量低　未買電力股不宜追？
財經熱話11/01/2022
【虛幣世界】比特幣再次跌穿四萬關後反彈，聯儲放鷹影響情緒
財經熱話10/01/2022
3月加息喇!　銀行股全線造好匯控創近兩年高　仲有邊隻可留意?
中國故事10/01/2022
《神州經脈》奧密克戎殺入天津　世茂加快售資產　滬指年內首收漲
專訪10/01/2022
【專訪】陶冬：市場會如何應對聯儲的三板斧？(有片)
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金