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即市新聞

12/01/2022 09:00

《傳聞共賞》外資加倉中石油（００８５７）；疫情不利啤酒銷情

《傳聞共賞》　　外資加倉中石油（００８５７）；新能源車毛利受壓
　　　　　　　　疫情不利啤酒銷情；基金趁反彈沽科網股

《昔日傳聞》　　風電機組低價開局；商舖租金有下調壓力
　　　　　　　　傳提振消費政策將出台；基金減倉創科實業
　　　　　　　　補倉盤推高科網股；塑料價回落有利中國聯塑（２１２８）
　　　　　　　　基金低吸綠電股；限產政策支撐鋼材價格
　　　　　　　　銀行搶按揭，「綠色按揭」優惠擴至二手
　　　　　　　　傳阿里巴巴（０９９８８）有動作；鋁價回升有利中國鋁業
　　　　　　　　基建加碼水泥股蠢動；油股成為對沖通脹工具
　　　　　　　　疫情帶動網購交易利香港科技探索；光伏硅料大幅擴產
　　　　　　　　內地方便麵保持增長；龍源電力（００９１６）資產續擴大
　　　　　　　　內地飲料產品紛提價；Ａ股ＩＰＯ活躍
　　　　　　　　東方電氣（０１０７２）訂單續增；基金加倉中國電信
　　　　　　　　春江鴨偷步買農夫山泉；云想科技布局元宇宙
　　　　　　　　大型光伏項目紛上馬；資金買內銀股抗通脹
　　　　　　　　歐亞資金追捧商湯；煤礦機需求增
　　　　　　　　原奶價格漲勢放緩有利乳品業；自動駕駛商業化步伐提速
　　　　　　　　中軟國際（０３５４）續受惠鴻蒙業務；內地啤酒量價齊升
　　　　　　　　上海石化（００３３８）布局光伏；金蝶雲服務用戶增
　　　　　　　　快將通關，港府下令各部門隨時候命
　　　　　　　　兗煤（０１１７１）發力光伏風電；食品漲價潮延至明年
　　　　　　　　內地直飲水市場長勁；中集安瑞科受惠鋼價回落
　　　　　　　　基金大戶押注信達（０１３５９）；風機價格續跌

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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