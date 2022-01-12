《魚缸博客》兗礦（１１７１）走勢利好，現價入博創新高！

《魚缸博客》今個禮拜魚缸越戰越勇，噚日整固咗一日，今日藉住花旗國中概股造好，繼續

挾高重上兩萬四！而博客今日就同大家睇吓改咗名無耐嘅兗礦能源（１１７１）。

兗礦之前就話，為咗響應國家「雙碳」方向，未來會拓展新產業佈局，由煤礦擴展業務到其

他類型礦產嘅業務，所以就「改名以明志」。的確阿爺大方向係新能源，「煤」呢個字好似都唔

係好「政治正確」，可能改完名好意頭啲卦。

上個禮拜Ｉｎｄｏｍｉｅ國話煤炭停出口，搞到國際煤價飆升，但係神州之前已經有阿爺出

手手刃「煤超瘋」，唔准炒貴煤價，所以動力煤都無乜郁動，兗礦個價上落都唔大。

但係走勢嚟睇，兗礦上個月中急升之後，日線圖就形成咗一個「上升旗形」，屬於利好跡象

之一；而呢一段整固階段成交量都減少，沽壓放輕，預計之後有望突破到呢一個收窄緊嘅區間，

或者可以再挑戰歷史高位１８銀。而向下嘅話，可以見到上個月中裂口高開破咗１５銀之後，都

未有再跌穿過呢個位，所以係一個幾強的支持位，所以如果連續兩日收穿１５銀，甚至試埋落

１４銀，就要走一走先喇！





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

