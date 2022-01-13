《魚缸博客》神州內循環加速，統一係時候再彈起啦！

《魚缸博客》今日博客就同大家睇下隻統一（００２２０）。

睇下業績先，舊年上半年，統一嘅收入按年升２０﹒１％到１３０﹒０７億銀人仔，但純利

就按年跌２０﹒５％到８﹒４７億銀人仔。飲品業務收入有雙位數增幅，多咗兩成半到７８﹒６

億銀人仔，佔總收入嘅６０﹒４％咁多！但係，食品業務就差咗啲，營業額跌９﹒５％到

４７﹒１１億銀人仔。

集團話，將會因應消費者嘅需求作出變化，例如會用果汁健康產品利益點為核心，繼續加強

家庭場景同餐飲場景資源投入，擴大果汁市場份額。仲有，集團講到除自有產能外，長期都有同

專業飲料代工生產商合作，呢個策略聯盟會委以外生產方式調節產能，令到產能更具彈性。

另一個要留意嘅係內循環因素。從政策層面嚟講，阿爺早排有講到，要促進消費持續恢復，

實施好擴大內需戰略，積極擴大有效投資，增強發展內生動力，而內需消費對神州經濟相當重要

，統一有望受惠內循環加速同消費升級嘅趨勢。

公仔圖睇，股價舊年１１月頭喺６﹒１４銀全年低位反彈，今朝最高升到８銀，但可以睇到

，股價其實由１１月上旬升穿７銀之後呈區間上落。不過，近幾日股價開始重現升軌，目前企穩

各條平均線之上，早段曾升穿保力加通道頂部，ＭＡＣＤ牛差距開始擴闊，睇嚟準備再彈過！預

測息率有５﹒３厘都幾吸引，博客建議大家可以喺現價買入，初步目標睇舊年８月初嘅最高位

８﹒６３銀。呢隻股防守性比較強，所以擺耐少少都唔怕，跌穿６﹒１銀先離場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

