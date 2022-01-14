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即市新聞

14/01/2022 09:00

《傳聞共賞》高煤價不利電企；廣汽（０２２３８）推出新能源車

《傳聞共賞》　　光纖光纜價量齊升；廣汽（０２２３８）推出新能源車
　　　　　　　　高煤價不利電企；上海復旦（０１３８５）受益芯片國產化

《昔日傳聞》　　海爾智家（０６６９０）市佔率增；京東物流收入升
　　　　　　　　小米（０１８１０）力爭高端手機市場；山東黃金擴大產能
　　　　　　　　外資加倉中石油（００８５７）；新能源車毛利受壓
　　　　　　　　疫情不利啤酒銷情；基金趁反彈沽科網股
　　　　　　　　風電機組低價開局；商舖租金有下調壓力
　　　　　　　　傳提振消費政策將出台；基金減倉創科實業
　　　　　　　　補倉盤推高科網股；塑料價回落有利中國聯塑（２１２８）
　　　　　　　　基金低吸綠電股；限產政策支撐鋼材價格
　　　　　　　　銀行搶按揭，「綠色按揭」優惠擴至二手
　　　　　　　　傳阿里巴巴（０９９８８）有動作；鋁價回升有利中國鋁業
　　　　　　　　基建加碼水泥股蠢動；油股成為對沖通脹工具
　　　　　　　　疫情帶動網購交易利香港科技探索；光伏硅料大幅擴產
　　　　　　　　內地方便麵保持增長；龍源電力（００９１６）資產續擴大
　　　　　　　　內地飲料產品紛提價；Ａ股ＩＰＯ活躍
　　　　　　　　東方電氣（０１０７２）訂單續增；基金加倉中國電信
　　　　　　　　春江鴨偷步買農夫山泉；云想科技布局元宇宙
　　　　　　　　大型光伏項目紛上馬；資金買內銀股抗通脹
　　　　　　　　歐亞資金追捧商湯；煤礦機需求增
　　　　　　　　原奶價格漲勢放緩有利乳品業；自動駕駛商業化步伐提速
　　　　　　　　中軟國際（０３５４）續受惠鴻蒙業務；內地啤酒量價齊升

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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