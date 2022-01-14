《傳聞》光纖光纜價量齊升；廣汽（０２２３８）推出新能源車

《傳聞》市場消息稱，全球５Ｇ建網進入高峰期，帶動光纖光纜需求量與價格齊升，長飛光
纖（０６８６９）股價回落至１２元邊緣有留意價值，昨日（１３日）１２﹒４２元收市。
近期廣汽集團（０２２３８）在車股之中表現突出。據悉廣汽已推出搭載自主研發電池的新
能源車，可續航１０００公里，預期廣汽股價續呈強。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話14/01/2022
【虛幣世界】比特幣升幅幾乎蒸發，有傳巴基斯坦禁虛幣
|中國故事13/01/2022
《神州經脈》人幣即期創逾一個月高 疫情擴散未止滬指跌至八周低
|財經熱話13/01/2022
友邦入股中郵保險兼擬售澳洲壽險資產 連升兩日創一個月高 花旗看116元
|財經熱話13/01/2022
【融創融資】融創頻頻配股盡失市場信心？股價反映哂負面因素未？
|財經熱話13/01/2022
「2021金融科技大獎」共頒發54個獎項及3個年度大獎
|FOCUS13/01/2022
【FOCUS】花旗國通脹40年高 美式悖論續上演
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰