《傳聞》光纖光纜價量齊升；廣汽（０２２３８）推出新能源車

《傳聞》市場消息稱，全球５Ｇ建網進入高峰期，帶動光纖光纜需求量與價格齊升，長飛光

纖（０６８６９）股價回落至１２元邊緣有留意價值，昨日（１３日）１２﹒４２元收市。

近期廣汽集團（０２２３８）在車股之中表現突出。據悉廣汽已推出搭載自主研發電池的新

能源車，可續航１０００公里，預期廣汽股價續呈強。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

