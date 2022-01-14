《傳聞》高煤價不利電企；上海復旦（０１３８５）受益芯片國產化

《傳聞》雖然近期煤價回調不少，但去年煤價達到創紀錄新高，對電企業績有影響，拖累近

月內地電力股普遍走弱，華能國際（００９０２）昨日以４﹒１９元收市，下跌５仙。

上海復旦（０１３８５）在２２至２３元支持力強，據悉上海復旦受益芯片國產化，帶動安

全與識別芯片、智能電表等業務增長，昨日股價以２３﹒３５元收市，上升０﹒３５元。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

