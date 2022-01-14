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即市新聞

14/01/2022 09:19

《傳聞》匯控（００００５）擬遷紐約總部，正洽租新建摩天大廈

　　《傳聞》市場消息指，匯豐控股（００００５）據報擬把美國紐約總部搬遷至哈德遜城市廣
場（Ｈｕｄｓｏｎ　Ｙａｒｄｓ）一幢名為ＴｈｅＳｐｉｒａｌ的新建摩天大廈。據悉，匯控正
洽租其中約２５萬方呎的樓面，作為紐約新總部。
　　ＴｈｅＳｐｉｒａｌ位於紐約市中心曼哈頓區地段，樓高１０３１呎，總樓面面積２８５萬
方呎，預期年內入伙。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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