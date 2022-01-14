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即市新聞

14/01/2022 11:59

《魚缸博客》商湯跌完再入，長炒長有！回吐至４元左右可考慮

　　《魚缸博客》商湯（０００２０）成日近日半新股熱話，本以為佢被美國針對完之後都無運
行，點知上市之後長炒長有，股價一路飆到上９﹒７元高位，如果ＩＰＯ有一手，都起碼賺半份
糧，都咪話唔爽歪歪。
　　炒得商湯，就未必一定知道商湯做緊乜，特別有個湯字你就以為佢做飲食？非也，其實佢係
內地一間軟件公司，主力從事開發及銷售ＡＩ軟件，而商湯最出名就係「人臉識別」技術，亦都
係點解美國咁針對佢嘅原因，怕呢間公司收集大數據再分析，如果入埋美國就得了？
　　不過，美國禁制其實好小事，而家中資股基本上已經無事，因為ＡＩ人臉識別技術已經大趨
勢。其實香港都有好多商湯產品，你望望周圍嘅氣溫探測儀都可能係商湯出品！加上人臉識別除
左政府會用，商家都會用，特別係講緊未來購物靠個「樣」就可以找數，好似內地之前好ＨＩＴ
嘅「無人商店」就係依靠呢個技術，所以未來嘅野真係炒到飛起無難度。
　　至於大行點睇呢？麥格理首次覆蓋商湯，基於１６倍市銷率，予該股「跑輸大市」評級及目
標價４元，認為該股目前預測市銷率達３３倍，估值過高；廣發證券發佈研究報告稱，給予增持
評級，綜合考慮其行業地位╱競爭優勢╱下游需求等因素，予２２年３０倍的ＰＳ，對應合理價
值８﹒０８港元╱股。
　　其實商湯重係半新股期間，所以最好就應該等過埋呢個月先慢慢炒，不過機會不留人，短線
有機會再跌多小小，保守估計可能４蚊先係一個合理價值，所以目前忍一忍手，等佢跌落呢個位
再入貨都未遲。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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