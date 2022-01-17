《傳聞》天齊鋰業擬申上市，目標上半年掛牌

《傳聞》市場消息指，內地鋰礦巨頭天齊鋰業（深：００２４６６）早前宣布重啟在香港的

上市計劃，該公司已委任中金、摩根士丹利及招銀國際為上市安排行，並計劃短期內向港交所

（００３８８）遞交主板上市申請，目標在今年上半年掛牌，集資高達約１０億美元（約７８億

港元）。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

