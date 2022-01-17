《魚缸博客》油價連升多日，中石油短線仲有得爆上去！

《魚缸博客》油價呢排係咁升，三桶油表現都幾好。今日博客同大家睇下中石油

（００８５７）。

先睇業績，截至２０２１年９月為止九個月，集團營業額升３１﹒８％到１﹒８８萬億銀人

仔，股東應佔溢利增長６﹒５倍到７５１﹒２６億銀人仔。早排公司發盈喜，預計２０２１年實

現歸屬於公司股東淨利潤同上年同期相比，將會增加７１０億到７５０億銀人仔，增長３７４％

到３９５％。如果同２０１９年同期比，會增加４４３億到４８３億銀人仔，增長９７％到

１０６％。兩年平均增長４０％到４３％，創近７年同期最好水平。

近排石油供應緊張，早前利比亞宣布暫停Ｅｓ Ｓｉｄｅｒ港出口，石油生產中斷。另外，

「孖屐」擔心俄佬與烏克蘭衝突，會令俄國對歐洲石油供應出現「地震級斷供」。問題暫時未見

好轉，油價相信仍然有誘因上升。有「孖屐」人士就估計，油價若果保持到每桶７５美元之上，

中石油盈利可望升番上去２０１１年至２０１４年嘅１０００億銀人仔樓上水平。

睇公仔圖，股價喺今年１月初突破咗橫行區後連升幾日，睇１個鐘圖仲睇到有幾支「上升旗

型」。依家股價仍然企喺主要平均線之上，ＭＡＣＤ牛差距仍然寬闊，估計短期內仲有得升。博

客建議大家做超短線部署，希望可以趁呢個升浪未完前賺到少少先。現價可以買入，衝到上舊年

高位４﹒２銀食一轉先，如果唔好彩跌番落去３﹒５銀就止一止蝕先。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

