《魚缸博客》特步發盈喜，衝破橫行區升勢起步啦！

《魚缸博客》今日博客同大家睇下體品股特步（０１３６８），事關公司近排發盈喜，技術

上嚟講亦幾值得留意。

截至２０２１年６月止，集團營業額增長１２﹒４％到４１﹒３５億銀人仔，股東應佔溢利

增長７２％至４﹒２７億銀人仔。當中，服裝營業額增長８﹒４％至１４﹒５２億銀人仔，佔總

營業額３５﹒１％。期內，集團有超過６０００家零售店的分銷網絡，覆蓋神州３１個省、自治

區同直轄市，以及海外地區。

特步３月會公布舊年全年業績，上星期就已經發盈喜，預期直至舊年底年度，公司普通股股

權持有人應佔其綜合溢利，會比前年同期增加至少七成。公司話，主品牌收入喺２０２１年下半

年增長超過三成，毛利率亦提升，而純利增幅主要嚟自品牌成功推出標誌性嘅功能性同休閑產品

，加上零售渠道升級，令到代理商銷售訂單強勁。

另外，特步第四季度核心品牌零售銷售按年增長２０至２５％，比第三季嘅約１５％仲好咗

。集團估計，索康尼同邁樂嘅合資企業按年增長有超過五成，蓋世威同帕拉丁兩個品牌按年亦增

加超過三成。

公司更加被大行加持，大和發表研究報告指，特步舊年底請咗新嘅核心品牌總裁，實現管理

層５年２３％收入複合年增長率嘅目標。集團嘅渠道升級可能包括同領先運動服裝零售商，開發

更高線城市嘅購物中心，將公司２０２１至２３年每股盈測升１到９％。

睇公仔圖，股價上星期低見１０﹒４２銀，之後連續幾日反彈，依家突破埋橫行區，１０天

線有向上行嘅跡象，ＭＡＣＤ牛差距都開始闊咗，短期內應該仲有得升。博客認為現價都可以買

入，短期目標睇舊年９月做嘅高位１４﹒９銀，跌穿１１﹒２銀就止蝕離場！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

