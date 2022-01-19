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即市新聞

19/01/2022 12:02

《魚缸博客》電力股走勢轉好，潤電、中國電力短線博反彈！

　　《魚缸博客》魚缸呢幾日都未有大起色，大概都係維持咁上吓整固緊，不過就好在噚晚花旗
魚缸大瀉，香江呢邊反而定過抬油，可能之前已經衰到貼咗地，而家就企穩啲啦！今日博客就同
大家睇吓電力股。
　　其實１月上半個月堆電力股走勢都唔算靚，主要都係受印尼停煤出口影響，潤電
（００８３６）、中國電力（０２３８０）都急跌唔少。不過印尼話恢復返部分出口後，就見到
呢排喘穩返啲。
　　走勢嚟睇電力股計埋今日都升返兩日，為之前ＲＳＩ都已經跌曬落去超賣水平，所以今日都
繼續彈吓。而喺過去呢七日入面，見到潤電（００８３６）同中國電力（０２３８０）都喺五十
天線附近，無再下試落去，同時成交量都收窄緊，可以預期呢個位應該都幾有支持。所以呢，現
價小注跟入博反彈都未嘗不可，目標先睇返住條廿天線先！
　　不過只可以短炒住先！因為而家資源價格都偏貴，油價、天然氣價格都攀升緊，中長線嚟講
對電力股都唔算利好。不過呢排魚缸咁硬淨，而且電力股係公用股夠穩陣，做短炒風險都無咁大



　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

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