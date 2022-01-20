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即市新聞

20/01/2022 09:00

《傳聞共賞》浪潮國際力吸大企業客戶；稀土行業加快併購整合

《傳聞共賞》　　外資加配中資股；稀土行業加快併購整合
　　　　　　　　浪潮國際（００５９４）力吸大企業客戶；基金增倉招行

《昔日傳聞》　　中芯（００９８１）產能將倍增；城鎮化帶動塑料管道需求
　　　　　　　　內地車險保費回升；中石油（００８５７）產量續升
　　　　　　　　花旗售內地業務，富邦金控出價較高料未來數周成事
　　　　　　　　家電股毛利將改善；基金大戶收集金力永磁（０６６８０）
　　　　　　　　港交所（００３８８）收入穩增；險企投資收益趨升
　　　　　　　　濰柴（０２３３８）加力氫能產業；九毛九續擴新店
　　　　　　　　內地鐵路投資陸續上馬；科技股基金有贖回壓力
　　　　　　　　天齊鋰業擬申上市，目標上半年掛牌
　　　　　　　　光纖光纜價量齊升；廣汽（０２２３８）推出新能源車
　　　　　　　　高煤價不利電企；上海復旦（０１３８５）受益芯片國產化
　　　　　　　　匯控（００００５）擬遷紐約總部，正洽租新建摩天大廈
　　　　　　　　海爾智家（０６６９０）市佔率增；京東物流收入升
　　　　　　　　小米（０１８１０）力爭高端手機市場；山東黃金擴大產能
　　　　　　　　外資加倉中石油（００８５７）；新能源車毛利受壓
　　　　　　　　疫情不利啤酒銷情；基金趁反彈沽科網股
　　　　　　　　風電機組低價開局；商舖租金有下調壓力
　　　　　　　　傳提振消費政策將出台；基金減倉創科實業

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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