《魚缸博客》信義玻璃升穿橫行區，技術現突破要爆啦！

《魚缸博客》信義系孖寶信義玻璃（００８６８）同信義光能（００９６８）舊年股價

ｋｅｅｐ住頹勢，不過去到近日，信義玻璃技術上有突破，可能仲有得升！

睇業績先，截至２０２１年６月為止嘅半個年度，公司營業額升９０﹒３％到１３５﹒７６

億銀，純利亦加咗２﹒９倍到５３﹒７７億銀。特別留意公司嘅主要產品浮法玻璃，期內營業額

升咗１﹒４倍到９６﹒２９億銀，佔總營業額７０﹒９％咁多！毛利都增長４﹒３倍到

５３﹒２８億銀。

信義玻璃會喺今年２月底或者３月初，公布２０２１財年業績。早排公司發盈喜，截至

２０２０年１２月３１日為止，年度純利有６４億港元，預計２０２１財年股東應佔綜合純利金

額加到１０９億銀到１１９億銀，增幅有７０％到８５％！

公司話，盈利有咁大升幅，因為神州建築行業對浮法玻璃需求好大，浮法玻璃業務平均銷售

價格同銷售量同比大幅提升，信義光能貢獻嘅盈利亦都增加。

睇公仔圖，股價近兩日顯著上升，衝破咗舊年１０月開始出現嘅橫行區。１０天線開始向上

走，ＭＡＣＤ牛差距都開始闊啦，目前１４天ＲＳＩ都仲喺合理水平，現價入注博佢繼續彈，初

步目標睇舊年１１月嘅高位２２﹒２銀，升穿埋就睇舊年１０月頂位２３﹒８銀，止蝕位１８銀

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《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

