  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

21/01/2022 12:00

《魚缸博客》春節網購需求增，京東物流現價博反彈！

　　《魚缸博客》魚缸琴日大爆發之後，今朝早要回下氣先。今日博客同大家睇下京東物流
（０２６１８）。
　　截至２０２１年６月止六個月，集團營業額升５３﹒７％到４８４﹒７２億銀人仔，但有
１５３﹒６億銀人仔股東應佔虧損，業績轉盈為虧。不過，集團話嚟自一體化供應鏈客戶嘅收入
係咁加，其他客戶營業額增幅更加顯著，為收入帶嚟增長動力。集團又話，隨住供應鏈解決方案
增加，為客戶提高生產力和效率，有望改善長期盈利能力。
　　大行富瑞估計，京東物流喺數據洞察同協同網絡嘅支持之下，集成供應鏈物流解決方案會保
持穩健增長勢頭，幫到客戶提高生產力同效率。該行又話，京東物流潛力巨大，長期利潤率亦可
繼續改善。
　　公司早排同多間企業簽訂合作協議，包括同中國供銷農產品批發市場控股同新鄉雨軒清真食
品股份，共同開通冷鏈專線，喺農產品一體化供應鏈領域展開戰略合作。另外，公司又同沃爾沃
汽車簽署戰略合作協議，會一齊打造中高端汽車售後一體化供應鏈服務，聯合打造嘅全國八大物
流中心亦全面開倉。
　　根據神州傳媒報道，今年春節期間，京東物流、ＥＭＳ、順豐等主要速遞企業都唔會「收爐
」，會提供「春節無休服務」，服務範圍包括疫情等特殊地區以外嘅地方。報道又ｑｕｏｔｅ各
間受訪速遞企業話，春節期間會視乎各地業務量預測情況，合理安排員工輪崗值班，確保春節期
間快遞服務安全、暢通。呢排Ｏｍｉｃｒｏｎ爆得咁厲害，加上就嚟到農曆新年，啲人都可能傾
向喺上網買嘢，令京東物流呢類公司嘅需求增加。
　　睇公仔圖，股價近幾日窄幅上落，不過１０天線已經升穿２０天線，ＭＡＣＤ牛差距亦擴闊
。早段股價曾經觸及１０天線，博客認為可以喺現價入手博反彈，短期目標睇１２月嘅最高位
２９﹒０５銀，如果跌穿２５﹒２銀就止蝕離場。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話21/01/2022
【虛幣世界】比特幣失守四萬美元，俄羅斯提案全面禁止加密貨幣
開市Good Morning21/01/2022
潘鐵珊：港股破兩萬五後整固　美反壟斷法對科技股影響微
大行報告21/01/2022
【大行炒D乜】大行看淡安踏目標價　瑞聲遭兩大行唱淡
財經熱話21/01/2022
【虛幣世界】加密貨幣先升後回，比特幣跌穿四萬一
中國故事20/01/2022
《神州經脈》中石油涉倒賣進口原油　LPR不對稱雙降A場仍收跌
財經熱話20/01/2022
安踏發盈喜料去年多賺近五成　大行齊祝福股價飆逾半成
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【全港獨家】etnet 新增「MSCI指數」

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金