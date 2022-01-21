《魚缸博客》春節網購需求增，京東物流現價博反彈！

《魚缸博客》魚缸琴日大爆發之後，今朝早要回下氣先。今日博客同大家睇下京東物流

（０２６１８）。

截至２０２１年６月止六個月，集團營業額升５３﹒７％到４８４﹒７２億銀人仔，但有

１５３﹒６億銀人仔股東應佔虧損，業績轉盈為虧。不過，集團話嚟自一體化供應鏈客戶嘅收入

係咁加，其他客戶營業額增幅更加顯著，為收入帶嚟增長動力。集團又話，隨住供應鏈解決方案

增加，為客戶提高生產力和效率，有望改善長期盈利能力。

大行富瑞估計，京東物流喺數據洞察同協同網絡嘅支持之下，集成供應鏈物流解決方案會保

持穩健增長勢頭，幫到客戶提高生產力同效率。該行又話，京東物流潛力巨大，長期利潤率亦可

繼續改善。

公司早排同多間企業簽訂合作協議，包括同中國供銷農產品批發市場控股同新鄉雨軒清真食

品股份，共同開通冷鏈專線，喺農產品一體化供應鏈領域展開戰略合作。另外，公司又同沃爾沃

汽車簽署戰略合作協議，會一齊打造中高端汽車售後一體化供應鏈服務，聯合打造嘅全國八大物

流中心亦全面開倉。

根據神州傳媒報道，今年春節期間，京東物流、ＥＭＳ、順豐等主要速遞企業都唔會「收爐

」，會提供「春節無休服務」，服務範圍包括疫情等特殊地區以外嘅地方。報道又ｑｕｏｔｅ各

間受訪速遞企業話，春節期間會視乎各地業務量預測情況，合理安排員工輪崗值班，確保春節期

間快遞服務安全、暢通。呢排Ｏｍｉｃｒｏｎ爆得咁厲害，加上就嚟到農曆新年，啲人都可能傾

向喺上網買嘢，令京東物流呢類公司嘅需求增加。

睇公仔圖，股價近幾日窄幅上落，不過１０天線已經升穿２０天線，ＭＡＣＤ牛差距亦擴闊

。早段股價曾經觸及１０天線，博客認為可以喺現價入手博反彈，短期目標睇１２月嘅最高位

２９﹒０５銀，如果跌穿２５﹒２銀就止蝕離場。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

