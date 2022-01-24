《傳聞共賞》中興加速布局元宇宙；鋰電材料高企不利車企

《傳聞共賞》 中興（００７６３）加速布局元宇宙；保利協鑫增產多晶硅

鋰電材料高企不利車企；基金加倉內銀未止



《昔日傳聞》 保險資金加碼股市；５Ｇ用戶增長提速

科網股挾空倉；港華智慧能源（０１０８３）項目增

怡和研售紛美包裝（００４６８）權益

外資加配中資股；稀土行業加快併購整合

浪潮國際（００５９６）力吸大企業客戶；基金增倉招行

中芯（００９８１）產能將倍增；城鎮化帶動塑料管道需求

內地車險保費回升；中石油（００８５７）產量續升

花旗售內地業務，富邦金控出價較高料未來數周成事

家電股毛利將改善；基金大戶收集金力永磁（０６６８０）

港交所（００３８８）收入穩增；險企投資收益趨升

濰柴（０２３３８）加力氫能產業；九毛九續擴新店

內地鐵路投資陸續上馬；科技股基金有贖回壓力

天齊鋰業擬申上市，目標上半年掛牌

光纖光纜價量齊升；廣汽（０２２３８）推出新能源車

高煤價不利電企；上海復旦（０１３８５）受益芯片國產化

匯控（００００５）擬遷紐約總部，正洽租新建摩天大廈

海爾智家（０６６９０）市佔率增；京東物流收入升

小米（０１８１０）力爭高端手機市場；山東黃金擴大產能

外資加倉中石油（００８５７）；新能源車毛利受壓

疫情不利啤酒銷情；基金趁反彈沽科網股



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

