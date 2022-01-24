《傳聞》鋰電材料高企不利車企；基金加倉內銀未止

《傳聞》市場消息稱，鋰電材料價格持槍上升，進一步推高鋰電池價格，增加車企生產成本

，近日車企股價持續偏弱。小鵬汽車（０９８６８）上周五（２１日）以１７４﹒６元，下跌

１﹒８元。

內地下調政策利率，有助帶動房貸需求增加。據悉基金大戶繼續加倉內銀股，上周五中國建

設銀行（００９３９）以５﹒９元收市，上升３仙，短期可逢低吸納。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

