《魚缸博客》龍湖受惠鬆綁政策兼分拆上市，回至４２﹒４銀可買入

《魚缸博客》呢排係咁放風話阿爺針對內房嘅政策鬆咗啲，內房股走勢好番啲，當中龍湖

（００９６０）回到咁上下可以吸納！

早排有媒體放風，話阿爺打算放寬房地產開發商對商品預售資金嘅使用，希望幫到有嚴重資

金短缺嘅房企，而呢個新規可能會喺１月底推出，以免令到呢個炸彈大爆發。阿爺好似想伸出手

救救內房佬，加上股價已經跌到過晒龍，依家趁有少少好轉，博客覺得係時候要入貨啦。

不過，博客都係建議揀啲同國企有關嘅房企，畢竟有阿爺照住，有咩風吹草動都唔使驚嘛。

博客就較為留意龍湖，睇番直至舊年年底為止，集團累計實現合同銷售金額２９００﹒９億銀人

仔，同比升７﹒２％；合同銷售面積１７０８﹒９萬平方米。另外，集團早排發行咗２８億銀人

仔嘅公司債，幫到自己補充資金。

另一個要留意龍湖嘅消息係，建議分拆旗下「龍湖智創生活」喺聯交所主板獨立上市，而港

交所已經確認公司可以按建議分拆。分拆嘅龍湖智創生活主要從事提供物業管理，同埋商業營運

服務。呢次分拆可以令集團有獨立集資平台，直接入債務同股權資本市場，財務上更加靈活，亦

加到籌錢能力。

睇公仔圖，股價今年初突破橫行區後持續向上升，前幾日更加裂口高開。雖然ＭＡＣＤ牛差

距仍然寬闊，但係股價呢排升得幾急，１４天ＲＳＩ就嚟痴到８０呢個超買區，股價今日都有少

少回調。博客認為內房股嘅環境好番啲，相信呢浸整固後仲有機會彈上去，可以等回到４２﹒４

銀吸納，初步目標睇４７銀，如果跌穿咗４０銀就止蝕離場！



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

