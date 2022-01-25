《傳聞》科技基金贖回壓力大；避險資金流入金礦股

《傳聞》美股跌勢加劇，據聞科技基金贖回壓力大，被逼全球減倉，港股也受累，科網股如
騰訊（００７００）暫時難言跌定，昨日（２４日）以４６９﹒６元收市，下跌５﹒２元。
烏克蘭局勢十分緊張，地緣政治風險大。據悉避險資金流入金礦股，近日走勢好轉的山東黃
金（０１７８７），昨日逆市微升２仙，以１４﹒０６元，將向上挑戰１４﹒５元阻力。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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