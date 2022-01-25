《魚缸博客》贛鋒鋰業發盈喜，突破１３０銀料可繼續向上行！

《魚缸博客》今日魚缸繼續跌，差唔多嘔番晒上星期四（２０日）嘅升幅。博客就留意到贛

鋒鋰業（０１７７２）早段升得起啵，可能因為有盈喜消息沖一沖喜。

贛鋒鋰業公布，預計直至舊年底為止嘅年度純利約４８億至５５億銀人仔，同比增長

３﹒６８至４﹒３７倍，每股收益約３﹒４３至３﹒９３元。扣咗非經常性損益嘅淨利潤有約

２９億至３６億銀人仔，同比亦增長６﹒２１至７﹒９５倍。

呢份成績表點解做得咁好？公司話隨住新能源車同儲能行業發展愈嚟愈快，下游客戶對鋰鹽

需求強勁增長，公司嘅鋰鹽產品產銷量多咗，產品價格係咁升，加上鋰電池板塊新建項目陸續投

產，產能逐步釋放，令到經營性淨利潤同比增長。

盈喜消息一公布，贛鋒鋰業股價高開近１％，曾經升３％。博客喺日線圖到睇，保力加通道

拗向上，１０天線開始有升穿２０天線嘅跡象，ＭＡＣＤ牛差距都開始擴闊，之不過早段喺

１３０銀有啲阻力，如果可以升穿埋呢個位並且企穩，股價短期繼續上升嘅機會好大，初步目標

睇住舊年１２月１３號個高位１４３﹒５銀先。睇日線圖，１３０銀係雙頂頸線，如果升唔穿

１３０銀嘅話，意味呢個位仲係有阻力，咁可能會有段時間整固，等落番去１２０銀再買，跌穿

１０９銀先止蝕。



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

