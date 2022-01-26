  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/01/2022 10:57

《傳聞》防疫嚴生意難做，皇家加勒比郵輪撤港調往新加坡

　　《傳聞》市場消息指，由於本港嚴厲的防疫措施，皇家加勒比遊輪（Ｒｏｙａｌ　
Ｃａｒｉｂｂｅａｎ）計劃「撤船」，將在港郵輪調往新加坡，即該公司推出自去年１０月起的
「公海遊」或會停運。
　　皇家加勒比旗下郵輪「海洋光譜號」去年１０月推出「公海遊」，但在復航３個月期間，曾
因疫情需要中途折返及取消航程。

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告26/01/2022
【大行炒D乜】摩通點評航空股　獨降國泰目標兼降級
開市Good Morning26/01/2022
熊麗萍料風電、光伏股短期先跑出　氫能概念股尚待觀察業績
財經熱話26/01/2022
【虛幣世界】比特幣貼近三萬七關口，現貨交易量減少
中國故事25/01/2022
《神州經脈》官方料今年外貿形勢嚴峻　A股隨外圍重挫滬指五月低
財經熱話25/01/2022
恒大境外債權人擬採強制行動跌逾半成　世茂還債售產見進展先升後跌　花旗首選潤地龍湖
財經熱話25/01/2022
【鋰喜啦！】贛鋒鋰業盈喜留意魔鬼在細節！咩位部署值博率高？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金