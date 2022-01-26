《傳聞》防疫嚴生意難做，皇家加勒比郵輪撤港調往新加坡

《傳聞》市場消息指，由於本港嚴厲的防疫措施，皇家加勒比遊輪（Ｒｏｙａｌ
Ｃａｒｉｂｂｅａｎ）計劃「撤船」，將在港郵輪調往新加坡，即該公司推出自去年１０月起的
「公海遊」或會停運。
皇家加勒比旗下郵輪「海洋光譜號」去年１０月推出「公海遊」，但在復航３個月期間，曾
因疫情需要中途折返及取消航程。
《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。
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