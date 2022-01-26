《魚缸博客》潤啤（２９１）區間底值博，過年前飲返杯！

《魚缸博客》魚缸回嘔兩日之後今日企穩返，好在噚日低位既無穿上一個浪底，亦無穿兩萬

四心理大關，所以魚缸應該都仲有啲力水。今日博客就同大家睇吓潤啤（２９１）。

潤啤身為魚缸入面內需板塊龍頭之一，一向成交量都唔低，尤其一手都唔平，所以魚缸波動

對佢影響都細啲。另外，阿爺一向都強調內需，除咗一向有支持之外，過年前呢幾日呢類零售股

都可以睇高一線。

大和都睇好潤啤前景，提到雖然疫情因素令到股價受壓，但係就認為疫情唔會影響潤啤產品

高端化前景，而且呢批高端產品喺大城市同富裕區域嘅銷量都會有支持，提價空間亦都有。所以

就維持「買入」評級。

另外走勢都幾唔錯，喺上星期連升３日之後，呢兩日稍為整固之後，今日都回落到十天線之

上，而今個月上半個月潤啤都沿住十天線之下行走，上星期成功突破十天線阻力位，短炒嚟講，

今日收市前唔跌穿十天線可以小注跟入博反彈，上望返百天線６１銀水平。

如果睇好潤啤前景，按周線圖嚟睇，目前係響橫行區間入面，但係見到區間底５３至５５銀

水平都好有支持，接近呢個水平吼入炒波幅都唔錯，部署上返６５至６６銀區間頂水平。





《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

