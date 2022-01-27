《傳聞共賞》美樓市轉弱不利創科；兗礦能源加速非煤轉型

《傳聞共賞》 美樓市轉弱不利創科（６６９）；農夫山泉推瓶裝水新產品

兗礦能源（０１１７１）加速非煤轉型；光伏玻璃需求回升



《昔日傳聞》 信貸趨增利好內銀股；宅經濟產品銷售增長放慢

中信証券（０６０３０）力拓資產管理；內地５Ｇ商用提速

富國銀行考慮出售上商兩成股權，或套現近７８億元

科技基金贖回壓力大；避險資金流入金礦股

春節帶動休閒食品銷售增；新能源車紛漲價

中興（００７６３）加速布局元宇宙；保利協鑫增產多晶硅

鋰電材料高企不利車企；基金加倉內銀未止

保險資金加碼股市；５Ｇ用戶增長提速

科網股挾空倉；港華智慧能源（０１０８３）項目增

怡和研售紛美包裝（００４６８）權益

外資加配中資股；稀土行業加快併購整合

浪潮國際（００５９６）力吸大企業客戶；基金增倉招行

中芯（００９８１）產能將倍增；城鎮化帶動塑料管道需求

內地車險保費回升；中石油（００８５７）產量續升

花旗售內地業務，富邦金控出價較高料未來數周成事

家電股毛利將改善；基金大戶收集金力永磁（０６６８０）

港交所（００３８８）收入穩增；險企投資收益趨升

濰柴（０２３３８）加力氫能產業；九毛九續擴新店

內地鐵路投資陸續上馬；科技股基金有贖回壓力



《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

