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即市新聞

27/01/2022 09:00

《傳聞共賞》美樓市轉弱不利創科；兗礦能源加速非煤轉型

《傳聞共賞》　　美樓市轉弱不利創科（６６９）；農夫山泉推瓶裝水新產品
　　　　　　　　兗礦能源（０１１７１）加速非煤轉型；光伏玻璃需求回升

《昔日傳聞》　　信貸趨增利好內銀股；宅經濟產品銷售增長放慢
　　　　　　　　中信証券（０６０３０）力拓資產管理；內地５Ｇ商用提速
　　　　　　　　富國銀行考慮出售上商兩成股權，或套現近７８億元
　　　　　　　　科技基金贖回壓力大；避險資金流入金礦股
　　　　　　　　春節帶動休閒食品銷售增；新能源車紛漲價
　　　　　　　　中興（００７６３）加速布局元宇宙；保利協鑫增產多晶硅
　　　　　　　　鋰電材料高企不利車企；基金加倉內銀未止
　　　　　　　　保險資金加碼股市；５Ｇ用戶增長提速
　　　　　　　　科網股挾空倉；港華智慧能源（０１０８３）項目增
　　　　　　　　怡和研售紛美包裝（００４６８）權益
　　　　　　　　外資加配中資股；稀土行業加快併購整合
　　　　　　　　浪潮國際（００５９６）力吸大企業客戶；基金增倉招行
　　　　　　　　中芯（００９８１）產能將倍增；城鎮化帶動塑料管道需求
　　　　　　　　內地車險保費回升；中石油（００８５７）產量續升
　　　　　　　　花旗售內地業務，富邦金控出價較高料未來數周成事
　　　　　　　　家電股毛利將改善；基金大戶收集金力永磁（０６６８０）
　　　　　　　　港交所（００３８８）收入穩增；險企投資收益趨升
　　　　　　　　濰柴（０２３３８）加力氫能產業；九毛九續擴新店
　　　　　　　　內地鐵路投資陸續上馬；科技股基金有贖回壓力

　　《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

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